Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Seevetal/Ramelsloh - Planenschlitzer waren unterwegs ++ Winsen - Verkehrsunfallflucht

Seevetal/Maschen (ots)

Tageswohnungseinbruch

An der Straße am Alten Sportplatz kam es am Donnerstag, 26.10.2023, zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 19:40 Uhr hebelten die Täter die Hauseingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Nachdem sie bereits einige Räume durchsucht hatten, wurden sie vermutlich durch die heimkehrenden Bewohner gestört und flüchteten. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Seevetal/Ramelsloh - Planenschlitzer waren unterwegs

In der Nacht zu Donnerstag, 26.10.2023, sind auf dem Autobahnparkplatz an der A7, in Höhe Ramelsloh, mindestens vier geparkte Sattelauflieger beschädigt worden. Die Täter hatten die Planen der Auflieger jeweils sichelförmig eingeschnitten, um nach geeigneter Beute Ausschau zu halten. Auf einem Auflieger wurden sie fündig und entwendeten acht Kartons mit Fahrrädern. Der Schaden beträgt allein bei diesem Fahrzeug rund 16.000 EUR. Bei den anderen drei Aufliegern liegt der Sachschaden in Höhe von jeweils circa 2000 EUR.

Die betroffenen LKW standen auf dem Parkplatz der Richtungsfahrbahn Hamburg. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Autobahnpolizei Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 796200 entgegen.

Winsen - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz beim Krankenhaus Winsen, Friedrich-Lichtenauer-Allee, hat die Polizei am Donnerstag eine Verkehrsunfallflucht aufgenommen. In der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 15 Uhr war ein dort abgestellt der Hyundai i10 beim Ein- oder Ausparken beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich anschließend, anstatt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

