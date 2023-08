Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Beratung zum Thema "Wie schütze ich mein Fahrrad vor Langfingern" - Polizeimobil vor Ort

Bonn, Meckenheim, Bad Honnef (ots)

Die technischen Berater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz der Bonner Polizei beraten am kommenden Dienstag (15.08.2023) und am Mittwoch (16.08.2023) vor Ort zum Thema Fahrraddiebstahl.

Dazu steht das Polizei-Mobil Dienstag in der Zeit von 10-12 Uhr in der Fußgängerzone in Meckenheim und von 13-15 Uhr auf dem Münsterplatz in Bonn.

Am Mittwoch beraten die Präventionsspezialisten in der Zeit von 10-12 Uhr auf dem Parkplatz des HIT-Marktes in Bad Honnef und von 13-15 Uhr auf dem Friedensplatz in Bonn.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell