Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ins Schleudern geraten ++ Tostedt - Unfall beim Einbiegen

Wulfsen (ots)

Ins Schleudern geraten

Ein mit fünf Personen besetzter PKW ist am Sonntag, 29.10.2023, auf der K7 verunfallt. Der 21-jährige Fahrer eines BMW verlor in einer Linkskurve am Ortsausgang in Richtung Garstedt die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw geriet ins Schleudern, kollidierte seitlich mit einer Eiche am Fahrbahnrand und rutschte eine Böschung herunter. Zwei der fünf Insassen, alle im Alter zwischen 19 und 22 Jahren, wurden schwer, der Fahrer und die anderen beiden Insassen leicht verletzt.

Zur Rettung und Versorgung der fünf Personen waren neben den Feuerwehren aus Wulfsen, Garstedt und Salzhausen fünf Rettungswagen und drei Notärzte sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Kreisstraße blieb für rund 2 Stunden voll gesperrt.

Tostedt - Unfall beim Einbiegen

Auf der B 75 kam es heute, 30.10.2023, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 2:25 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem PKW von der Harburger Straße an die B 75. Beim Versuch, nach rechts in Richtung Buchholz einzubiegen, verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr schräg über die Kreuzung hinweg. Auf der anderen Straßenseite prallte er frontal gegen einen Straßenbaum. Der Mann verletzte sich dabei leicht.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 34-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,6 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Der Pkw musste abgeschleppt werden. Da die Eiche bei dem Aufprall stark beschädigt wurde und umzufallen drohte, musste sie noch in der Nacht gefällt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell