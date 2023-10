POL-NE: Zusammenstoß von Pkw und Fahrrad

Grevenbroich / Kaarst (ots) - In Grevenbroich schlugen Unbekannte am Mittwoch (04.10.), zwischen 14:35 und 14:45 Uhr, die Kofferraumscheibe eines Pkw ein, der auf einem am Torfstecherweg gelegenen Parkplatz stand. Die Diebe flüchteten mit einer Handtasche. In Kaarst wurden am selbigen Tag, zwischen 14:20 und 15:40 Uhr, zunächst zwei Fahrzeuge auf einem Parkplatz an ...

