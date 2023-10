Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autoknacker treiben in Grevenbroich und Kaarst ihr Unwesen - Zeugen gesucht

Grevenbroich / Kaarst (ots)

In Grevenbroich schlugen Unbekannte am Mittwoch (04.10.), zwischen 14:35 und 14:45 Uhr, die Kofferraumscheibe eines Pkw ein, der auf einem am Torfstecherweg gelegenen Parkplatz stand. Die Diebe flüchteten mit einer Handtasche.

In Kaarst wurden am selbigen Tag, zwischen 14:20 und 15:40 Uhr, zunächst zwei Fahrzeuge auf einem Parkplatz an der Driescher Straße gewaltsam geöffnet. In beiden Fällen schlugen die Einbrecher eine Seitenscheibe ein und entwendeten jeweils eine Tasche. Eine 59- Jährige hatte eines der beiden Autos gegen 14:20 Uhr abgestellt. Dabei waren ihr bereits drei Männer aufgefallen, die auf einer Bank vor einem Geschäft saßen. Als sie das Geschäft verließ, liefen die Männer in Richtung Luisenplatz. Ein Mitarbeiter des Geschäfts lief den Flüchtenden noch hinterher, verlor jedoch relativ schnell den Sichtkontakt. Gegen 16 Uhr wurde die Tasche der 59- Jährigen samt Inhalt auf dem Luisenplatz in Büttgen aufgefunden. Sie konnte an ihre Besitzerin ausgehändigt werden.

Zwischen 15:20 und 15:40 Uhr wurde auf einem Parkplatz an der Olympiastraße wiederum eine Tasche aus einem Pkw gestohlen. Die Täter hatten zuvor die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. Der Fahrzeughalterin, eine 78- jährige Korschenbroicherin, waren zuvor zwei männliche Personen aufgefallen. Die Männer saßen auf einer Bank unweit des Parkplatzes und stimmten von der Personenbeschreibung mit den flüchtenden Männern von der Driescher Straße überein.

Einer der Männer, ca. 1,65 m groß und mit kräftiger Statur, trug schwarzes, schulterlanges Haar und war mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Weste bekleidet. Die andere Person, mit schlanker Statur, hatte einen blond/rötlichen Bart sowie schulterlanges, leicht welliges Haar. Die dritte, männliche Person in den beiden erstgenannten Fällen konnte nicht näher beschrieben werden.

Ob die Männer mit den Taten in Verbindung gebracht werden können, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen.

Diese werden beim Kriminalkommissariat 14 geführt.

Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Denken Sie auch daran, Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen.

