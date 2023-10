POL-NE: Falsche Wasserwerkmitarbeiter entwenden Bargeld

Neuss (ots) - In Neuss kam es am Dienstag (03.10.) zu zwei Fällen von Sachbeschädigung durch Feuer. Gegen 16:40 Uhr zündeten Unbekannte auf der Straße "Am Jröne Meerke" den aus Stroh bestehenden Sichtschutz eines Gartenzauns an. Die Eigentümer konnten das Feuer eigenständig löschen, nachdem sie auf den Rauch in ihrem Garten, der an einen Spielplatz angrenzt, ...

