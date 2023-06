Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Bad Ems - Mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen im Zusammenhang mit dem Rheinland-Pfalz-Tag

Koblenz (ots)

Am kommenden Wochenende findet in Bad Ems der diesjährige Rheinland-Pfalz-Tag statt. Die Bürgerinnen und Bürger von Bad Ems konnten bereits in den letzten Tagen etliche Veränderungen in Form von Bühnenaufbauten, Aufbau von Ständen etc. wahrnehmen. Das hatte und hat bereits Auswirkungen auf die Verkehrssituation in Bad Ems und rund um die Kurstadt.

Die Veranstalter und alle beteiligten Behörden sind bemüht, diese Beeinträchtigungen auf ein Minimum zu reduzieren, bitten aber um Verständnis, dass kurzzeitige Verkehrsbehinderungen insbesondere in der Aufbauphase nicht zu vermeiden sind. Gerade am heutigen Donnerstag findet noch großer Zulieferverkehr statt.

Nähere Informationen zum Programm sowie zu einer möglichst stressfreien An- und Abreise an den Veranstaltungstagen finden Sie unter http://rlp-tag.de sowie https://rlp-tag.de/de/anreise/. Weiterhin weisen die Beschilderungen vor Ort und aktualisierte Navigationsgeräte auf die teilweise veränderte Verkehrsführung hin.

Eine Bitte an alle Besucher: Nutzen Sie möglichst den ÖPNV bzw. die Park & Ride Möglichkeiten.

