POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Zeugen nach Verkehrsunfall mit vorausgegangener Nötigung gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstag, zwischen 21:30 und 22:10 Uhr, wurde ein 23-jähriger Autofahrer offenbar auf seiner Fahrtstrecke zwischen Graben-Neudorf und Bad Schönborn von mehreren Fahrzeugen verfolgt und immer wieder ausgebremst und in seiner Weiterfahrt blockiert. Auf der Schönbornstraße in Stettfeld fuhr ihm ein bislang unbekannter BMW-Fahrer so nah auf, dass sich ein Verkehrsunfall ereignete. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der 23-jährige setzte die Fahrt dennoch fort und wurde offenbar weiterhin von dem BMW bedrängt. Als der Geschädigte das Polizeirevier Bad Schönborn ansteuerte und ihm ein Streifenwagen entgegenkam, ergriffen die verfolgenden Fahrzeuge die Flucht.

Neben dem oben genannten, weißen BMW gab der 23-Jährige an, des Weiteren von einem Audi A3 in der Farbe Dunkelblau sowie von einem graufarbenen BMW verfolgt worden zu sein. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 07253/8026-0 mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.

