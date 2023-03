Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Technischer Alarm löst Polizeieinsatz an einer Schule aus

Karlsruhe (ots)

Mit einem großen Kräfteaufgebot musste die Polizei am Freitagmorgen zu einem größeren Einsatz aufgrund eines technischen Alarms an die Europäische Schule in der Waldstadt anrücken.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand löste der Alarm an der Schule in der Albert-Schweitzer-Straße um kurz vor 09:00 Uhr aus. Der Gebäudekomplex wurde zunächst umstellt und anschließend vollständig durchsucht. Insgesamt befanden sich etwa 950 Personen in der Schule, die ab 12:20 Uhr die Schulgebäude verlassen und zu ihren Eltern konnten. Bislang konnten keine Hinweise auf eine Gefahrenlage erlangt werden.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe war mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz mit Einsatzkräften im hohen zweistelligen Bereich vor Ort. Ebenso waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz.

Die Ermittlungen bezüglich dem Grund der Alarmauslösung dauern an.

Manuel Kunz, Polizeipräsidium Karlsruhe

