Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte zünden Gartenzaun und Mülltonne an - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

In Neuss kam es am Dienstag (03.10.) zu zwei Fällen von Sachbeschädigung durch Feuer.

Gegen 16:40 Uhr zündeten Unbekannte auf der Straße "Am Jröne Meerke" den aus Stroh bestehenden Sichtschutz eines Gartenzauns an. Die Eigentümer konnten das Feuer eigenständig löschen, nachdem sie auf den Rauch in ihrem Garten, der an einen Spielplatz angrenzt, aufmerksam geworden waren.

Gegen 22:50 Uhr brannte eine Papiermülltonne auf einem an der Frankenstraße gelegenden Schulhof. Eine Spaziergängerin war auf die brennende Mülltonne aufmerksam geworden und alarmierte die Feuerwehr. Durch diese konnte das Feuer gelöscht werden.

Erkenntnisse zur Brandursache konnten vor Ort jeweils nicht gewonnen werden.

In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat 11 die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

