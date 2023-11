Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Beratungsangebot zur Einbruchsprävention

Winsen (Luhe) (ots)

Auch nach dem alljährlichen Tag des Einbruchschutzes (29.10.) geht die polizeiliche Präventionsarbeit zu diesem Thema weiter.

Anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags in Winsen am 05.11.2023 wird die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in der Rathausstraße 29 (hinter der City-Wache, Durchgang zum Landkreis) geöffnet sein. In der Zeit von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr bietet Kriminalhauptkommissar Carsten Bünger dort Beratungen zum Thema Einbruchschutz an.

Unabhängig davon gibt es auch die Möglichkeit der individuellen Beratung vor Ort. Terminvereinbarungen sind telefonisch unter 04181 285-108 oder per E-Mail an carsten.buenger@polizei.niedersachsen.de möglich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell