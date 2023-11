Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher hebeln Fenster auf

Buchholz (ots)

Am Donnerstagabend, 02.11.2023, sind unbekannte Einbrecher in ein Haus in der Straße Am Pulverbach in Buchholz eingebrochen. Während die Bewohner des Einfamilienhauses sich in den Abendstunden im Wohnzimmer im Erdgeschoss aufhielten, sind der oder die Täter über den rückwärtigen Bereich des frei zugänglichen Hauses über eine Außenrollade des Wintergartens zu einem Fenster Obergeschoss geklettert und hebelten dieses auf. Im Obergeschoss wurden dann mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Das genaue Diebesgut ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die in der Zeit zwischen 21:00 und 22:30 Uhr, im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise bitte an 04181/7850.

