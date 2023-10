Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Stenerner Weg; Tatzeit: 29.09.2023, 12.30 Uhr; Es war nicht das erste Mal, dass sich ein 31 Jahre alter Mann mit Wohnsitz in Mülheim an der Ruhr Pakete nach Bocholt hat schicken lassen. Doch in diesem Fall misslang die Tat: Zwei Paketzusteller schöpften Verdacht. Als dieses der Mülheimer bemerkte, ergriff er die Postsendung und ...

mehr