Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Paketzusteller schöpfen Verdacht

Betrüger festgenommen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Stenerner Weg;

Tatzeit: 29.09.2023, 12.30 Uhr;

Es war nicht das erste Mal, dass sich ein 31 Jahre alter Mann mit Wohnsitz in Mülheim an der Ruhr Pakete nach Bocholt hat schicken lassen. Doch in diesem Fall misslang die Tat: Zwei Paketzusteller schöpften Verdacht. Als dieses der Mülheimer bemerkte, ergriff er die Postsendung und versuchte zu flüchten. Dieses Unterfangen beendeten die Boten - sie hielten den Mann fest und alarmierten die Polizei. Bei der Rangelei verletzte sich einer der Postangestellten leicht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der polizeilich hinlänglich in Erscheinung getretene mutmaßliche Betrüger mit einer gefälschten Identität in Onlineversandhäusern Waren bestellt und an die Adresse in Bocholt liefern lassen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Haftgründe lagen nicht vor. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bocholt dauern an. (db)

