Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Bremsübung misslingt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Boschstraße;

Unfallzeit: 29.09.2023, 22.30 Uhr;

Er habe eine Bremsübung durchführen wollen, gab ein 20 Jahre alter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Ahaus an. Der Heeker befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand mit seinem Wagen die Boschstraße mit stark überhöhter Geschwindigkeit, um dann mittels der Handbremse das Fahrzeug zum Stillstand zu bringen. Dabei geriet das Auto außer Kontrolle und kollidierte mit dem Randstein der Boschstraße. Zwei Mitfahrer, ein 16-Jähriger sowie ein 20-Jähriger, beide aus Ahaus, verletzten sich bei dem Geschehen leicht, wobei der Ältere vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Unverletzt blieb eine 18 Jahre alte Mitfahrerin, ebenfalls aus Ahaus. Ein Drogentest schlug bei dem Heeker auf Amphetamine an. Es folgte die Blutentnahme durch einen Arzt, um einen möglichen Konsum berauschender Mittel exakt feststellen zu können. Die Beamten stellten den Führerschein sicher, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell