Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer im Kreisverkehr übersehen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Alter Postweg / Vereinsstraße;

Unfallzeit: 29.09.2023, 14.35 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich gegen 14.35 Uhr am Freitag eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Die 16-Jährige befand sich im Kreisverkehr Alter Postweg / Vereinsstraße, als der Wagen eines 49-Jährigen kreuzte. Der Gronauer war vom Alten Postweg, stadteinwärts fahrend, in das Rondell eingebogen und hatte dabei die Zweiradfahrerin übersehen. Diese stürzte in Folge des Zusammenstoßes. Der Rettungsdienst brachte die Radfahrerin in ein Krankenhaus.

Zu Unfällen, wie gerade geschildert, kommt es immer wieder. Die Ursache könnte in der A-Säulenproblematik begründet liegen. Die Fahrzeuge verfügen über immer breitere Holmen, die teilweise für mehrere Sekunden die Sicht auf einen Radfahrer verhindern. Da helfen nur gezielte Blicke mit veränderter Position an den Holmen links und rechts vorbei.

Ein kurzes Video des Teams der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Borken veranschaulicht dieses Problem. Hier der Link dazu: https://borken.polizei.nrw/medien/der-blinde-fleck-hinter-der-a-saeule (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell