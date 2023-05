Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Alleinunfall

Hamm-Sandbochum (ots)

Ein 85-Jähriger wurde am Samstag, gegen 14.20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Am Holtkamp" leicht verletzt. Der Mann kam mit seinem VW Tiguan aus ungeklärter Ursache im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab und in der Folge im angrenzenden Straßengraben auf der Seite liegend zum Stehen. Der Senior musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (ag)

