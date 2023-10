Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkoholisierter Radfahrer fährt auf Straße

Kollision mit Auto

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Vereinsstraße;

Unfallzeit: 29.09.2023, 19.35 Uhr;

Ein Atemalkoholtestgerät zeigte am Freitag bei einem Radfahrer einen Wert an, der für eine Blutalkoholkonzentration von rund einem Promille sprach. Der 33 Jahre alte Gronauer war gegen 19.35 Uhr zunächst auf dem linksseitigen Gehweg der Vereinsstraße unterwegs, um dann auf die Straße zu fahren. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Wagen eines 65-Jährigen zusammen. Der Autofahrer aus Gronau war aus Richtung Ochtruper Straße kommend auf der Vereinsstraße unterwegs. Es kam zur Kollision, in dessen Folge der 33-Jährige stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Ein Arzt entnahm dem Alkoholisierten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt bestimmen zu können. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell