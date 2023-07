Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrerin verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (27.07.2023) war eine 53-jährige Radfahrerin gegen 20:30 Uhr auf der Hohenzollernstraße in Richtung Sternstraße unterwegs. Ein 26-Jähriger hatte sein Auto gerade am rechten Fahrbahnrand der Hohenzollernstraße abgestellt und wollte aussteigen. Hierbei erkannte er die sich annähernde Radfahrerin nicht und öffnete die Fahrertür. Die 53-Jährige konnte nicht mehr reagieren. Sie kollidierte mit der Tür, stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Eine unachtsam aufgerissene Autotür kann schnell zu erheblichen Sachschäden oder schweren Unfällen führen. Im engen Straßenverkehr laufen Rad- oder E-Scooterfahrende immer wieder Gefahr, plötzlich einer Wagentür ausweichen zu müssen. Im günstigsten Fall kommen alle Beteiligten mit dem Schrecken davon. Im schlimmsten Fall kann ein Aufprall mit einer geöffneten Autotür für die Radfahrenden zu schweren Verletzungen führen oder sogar tödlich enden. "Dooring" heißt das Phänomen, auf das der Präventionsclip des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz hinweist. Ein einfacher Griff hilft Pkw-Fahrenden, das Risiko zu minimieren. Beim sogenannten "Holländischen Griff" werden Fahrer- oder Beifahrertür jeweils mit der Hand geöffnet, die der entsprechenden Tür abgewandt ist, wie im Präventionsclip erläutert wird. Der Fahrer oder die Fahrerin greift also mit der rechten Hand zum Türgriff. Dabei wird automatisch die Schulter zur Fahrbahn gedreht und von hinten kommende Fahrzeuge werden so besser gesehen. Entsprechend greift ein Beifahrer mit links zur Tür und beugt so einem Zusammenstoß mit Bikern auf der Gehwegseite vor. In den Niederlanden gehört diese Praxis schon lange zur Fahrschulausbildung, daher der Name des ebenso einfachen wie sinnvollen Griffs. Der Präventionsclip ist unter folgendem Link abrufbar: https://youtu.be/9N-82X6f04Q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell