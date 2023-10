Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrüche in Kellerräume

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Ostwall;

Tatzeit: zwischen 28.09.2023, 18.00 Uhr, und 30.09.2023, 11.00 Uhr;

In mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in Bocholt sind Unbekannte eingebrochen. Zu dem Geschehen am Ostwall kam es zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr, und Samstag, 11.00 Uhr. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob die Einbrecher Beute gemacht haben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell