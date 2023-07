Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230704 - 0783 Frankfurt - Seckbach: Mann entblößt sich

Frankfurt (ots)

(dr) Am 03. Juli 2023 kam es in Seckbach zu einem Vorfall, bei dem sich ein bislang unbekannter Mann in schamverletzender Weise in der Öffentlichkeit zeigte und sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Der Unbekannte hielt sich gegen 07.50 Uhr in der Vatterstraße an einem Gebüsch auf, entblößte sein Glied und manipulierte an diesem. Eine 10-jähriges Mädchen und eine 19-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt dort entlanggingen, bemerkten den Mann. Anschließend entfernte sich dieser zu Fuß in Richtung Schäfflestraße. Eine Fahndung durch die verständigte Polizei verlief ohne Erfolg.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 35 Jahre alt, circa 170 cm groß, dunkle Hautfarbe, schlank, kurze schwarze Haare, kurzer schwarzer Vollbart; bekleidet mit schwarzem Hoodie, schwarzer Jogginghose mit weißer Aufschrift auf der Seite und schwarz-weißen Sportschuhen.

