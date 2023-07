Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230704 - 0782 Frankfurt - Unterliederbach: Einbruch in Schule - Tablets weg

Frankfurt (ots)

(dr) Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Sonntag, den 02.07.2023, auf Montag, den 03.07.2023, zwischen 19.30 Uhr und 07.00 Uhr, in der Legienstraße in ein Schulgebäude ein und entwendeten über dreißig Apple iPads. Die Einbrecher hebelten auf verschiedenen Stockwerken mehrere Türen auf und bedienten sich anschließend in den Klassenräumen und Büros. Danach verließen sie mit den erbeuteten Tablets wieder die Schule und entfernten sich unerkannt. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen machen können oder verdächtige Personen an der Schule gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 52199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell