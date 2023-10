Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Auto aufgebockt

Felgen abmontiert

Velen-Ramsdorf (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Zum Lünsberg;

Tatzeit: 30.09.2023, 04.00 Uhr (Feststellzeit);

Einen kompletten Radsatz entwendet haben Unbekannte in Velen-Ramsdorf. Um an ihre Beute zu gelangen, bockten die Täter einen auf dem Pendlerparkplatz an der Straße Zum Lünsberg, unweit der Bundesstraße 67 geparkten schwarzen Mercedes auf und stellten ihn auf Holzklötze. Auf die Tat aufmerksam wurde ein Zeuge am Samstagmorgen gegen 04.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell