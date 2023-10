POL-BOR: Schöppingen - Teilsperrung der L 579

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Boschstraße; Unfallzeit: 29.09.2023, 22.30 Uhr; Er habe eine Bremsübung durchführen wollen, gab ein 20 Jahre alter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Ahaus an. Der Heeker befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand mit seinem Wagen die Boschstraße mit stark überhöhter Geschwindigkeit, um dann mittels der Handbremse das Fahrzeug zum Stillstand zu bringen. Dabei geriet ...

