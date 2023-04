LPI-G: Fahrerin von Pkw stand unter Einfluss von Alkohol

Altenburg (ots) - Lucka: Den Einbruch in seinen Keller meldete am gestrigen Tag (11.04.2023) ein 72-jähriger Anwohner aus der Goethestraße. Demnach verschafften sich die Diebe in der Zeit von Montag (10.04.2023) zu Dienstag (11.04.2023) gewaltsam Zutritt zu dem Kellerabteil des Mehrfamilienhauses und stahlen von dort u.a. einen Rucksack und diverse Konservendosen. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen und ...

