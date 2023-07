POL-GT: Dachstuhlbrand in Rheda

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MS) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag, dem 15.07., 17:00 Uhr und Sonntag, den 30.07., 13:30 Uhr Zutritt in eine Wohnung eines Reihenhauses im Spiekergarten im Ortsteil Blankenhagen. Wie sie in die Wohnung gelangten ist bisher unklar. Die unbekannten Täter entwendeten mehrere Laptops und Fernseher. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in dem angegebenen ...

