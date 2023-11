LPI-J: Unfall im Kreisverkehr

Jena (ots) - Wie ein Zeuge am Montagvormittag feststellen musste, sind Teile eines Gerüstes auf Abwegen. Der oder die unbekannten Täter begaben sich auf ein umfriedetes Gelände einer Baufirma in der Brückenstraße. Hierbei öffneten diese einen Zaun, ohne Sachschaden zu verursachen. Im Anschluss eigneten sich die Langfinger Gerüstteile im Wert von gut 2000,- widerrechtlich an. Im Anschluss entfernten sich die Täter mit ihrer Beute unerkannt. Rückfragen bitte an: ...

mehr