Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch in Holt

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagabend, 6. Januar, haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Erfurter Straße verschafft und Bargeld gestohlen.

Ein Ehepaar aus Holt meldete der Polizei gegen 23.40 Uhr am Samstagabend einen Einbruch in ihr Haus an der Erfurter Straße. Ermittler der Kriminalpolizei stellten am Tatort fest, dass Unbekannte die Tür zur Terrasse eingeschlagen hatten und so ins Haus eingedrungen waren.

Drinnen hatten die Täter die Räume durchsucht, wobei sie nach Angaben der Anwohner Bargeld entwendeten. Die Tat ereignete sich zwischen 18 und 23.30 Uhr.

Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise unter 02161-290 entgegen. (et)

