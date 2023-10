Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verletzte nach Schlägerei in Straßenbahn

Darmstadt (ots)

Am frühen Samstagabend (21.10.) kam es um 19.13 Uhr auf dem Luisenplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in dem Fahrgastraum der Straßenbahnlinie 9. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ im Anschluss an die Schlägerei ein 45-jähriger Mann aus Griesheim, welcher zuvor an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen war, die Straßenbahn, wurde ohnmächtig und fiel zu Boden. Der Griesheimer musste vor Ort reanimiert werden und wurde im Anschluss in eine Darmstädter Klinik eingeliefert. Weiterhin wurde ein 16-jähriger Jugendlicher aus Biebesheim bei der Schlägerei in der Straßenbahn leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Die Hintergründe des Vorfalles sind aktuell nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Ersten Polizeirevier in Darmstadt in Verbindung zu setzen (06151- 96941110)

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell