POL-EL: Meppen - Gefährdung - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - In der Zeit von Dienstag, 19:15 Uhr bis Mittwoch, 08:45 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entfernten auf einer Länge von etwa sieben Metern gewaltsam die Kupferabdeckung einer Fahrbahnbegrenzung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921-3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

