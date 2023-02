LPI-GTH: Einbruch in Hotel - Zeugen gesucht

Treffurt (Wartburgkreis) (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen verursachten einen Schaden von ungefähr 2.000 Euro an einem Einfamilienhaus in der Kirchstraße. Der oder die Täter warfen einen Badeofenboiler in die Fensterfront des Wohnhauses und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Tat ereignete sich gegen 03.05 Uhr. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht ...

