POL-EL: Nordhorn - Kupferabdeckungen gestohlen

Nordhorn (ots) - Am Mittwoch zwischen 7.50 Uhr und 17.55 Uhr wurde ein in der Albert-Schweizer-Straße im dortigen Parkhaus geparkter weißer Seat Alhambra an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

