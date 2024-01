POL-MG: Einbruchdiebstahl im Ortsteil Pongs

Mönchengladbach (ots) - Ein 24-jähriger Mann sitzt nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Aachener Straße im Stadtteil Holt in Untersuchungshaft. Eine Zeugin hatte den Mann am Samstag, 6. Januar, dabei beobachtet, wie er unter anderem 200 Schokoriegel in seinen Rucksack steckte und den Supermarkt verlassen wollte, ohne diese zu bezahlen. Die ...

