Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 21.6.2023, 7.25 Uhr wurde ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Gießlerstraße in Beckum verletzt. Eine 28-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw die Geißlerstraße in Richtung Neubeckumer Straße. An der Einmündung zur Hauptstraße musste sie aufgrund der roten Ampel warten. Als die Ampel auf grün wechselte, fuhr die Frau mit ihrem Auto an. In diesem Moment überquerte der 69-Jährige aus Hamm mit seinem Pedelec die Straße und es kam zum Zusammenstoß. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1.200 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell