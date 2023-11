Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter Mann stiehlt Rucksäcke aus Lkw

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Ein bislang unbekannter Mann wurde am 20. November (Montag) dabei beobachtet, wie er gegen 14.30 Uhr aus einem in der Glück-Auf-Straße abgestellten Lkw zwei Rucksäcke stahl. Der Täter war etwa 30 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er hatte kurze blonde Haare und war mit einer grauen Trainingsjacke sowie einer grauen Hose bekleidet. Wer kann sachdienliche Angaben zur Klärung der Tat machen? Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell