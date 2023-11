POL-HS: Pkw geöffnet

Heinsberg (ots) - Einbrecher drangen gewaltsam in ein an der Erzbischof-Philipp-Straße gelegenes sanierungsbedürftiges Haus ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Kabel, Wasserhähne sowie einen Durchlauferhitzer. Die Tat ereignete sich am vergangenen Wochenende zwischen Freitagmittag (17. November), 12 Uhr und Montagnachmittag (20. November), 16 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

