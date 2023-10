Polizei Dortmund

POL-DO: Guter Zeugenhinweis, schneller Fahndungserfolg: Sechs Festnahmen nach Bandendiebstahl in Dorstfeld

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1008

Eine Festnahme von sechs Personen am 22. Oktober in der Karl-Funke-Straße in den Abendstunden hat die Polizei einem Hinweis eines aufmerksamen Fußgängers zu verdanken.

Dieser Zeuge meldete der Polizei gegen 17.46 Uhr einen verdächtigen BMW in der Nähe einer großen Firma.

Dieser stand in der Grundstraße in Dortmund-Dorstfeld, darin befanden sich mehrere männliche Personen. Zuvor luden diese Metallstangen in das Auto. Als die Polizei eintraf, war das Fahrzeug nicht mehr dort. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Fahndung nach dem Fahrzeug.

Die Beamten suchten das Firmengelände in der Karl-Funke-Straße auf. Mehrere Personen flüchteten daraufhin aus dem Gebäude heraus über das Firmengelände. Polizeihunde durchsuchten das Gebäude und Gelände nach weiteren Personen.

Die Täter hatten bereits weiteres Diebesgut aus Lagerhallen (großenteils Metallgegenstände) zum Abtransport bereitgelegt.

Den flüchtigen BMW mit weiteren Personen fanden die Beamten im Bereich der Karl-Funke-Straße. Die Beamten stellten den BMW und ein weiteres aufgefundenes Fahrzeug, einen Ford, sicher. Auch der Ford konnte der Tätergruppe zugeordnet werden.

Mehrere Personen im Alter von 23 bis 25 Jahren aus dieser Tätergruppe (aus den Städten Bochum, Gelsenkirchen und Castrop-Rauxel) wurden zunächst festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

Die Ermittlungen dauern an. Die Täter erwartet ein Strafverfahren wegen schweren Bandendiebstahl aus Fabrikations- und Lagerräumen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell