Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Taschendiebstahl - Aufmerksame Zeugen verhindern Diebstahl

Spenge (ots)

(jd) Eine 74-jährige Frau aus Bielefeld ging gestern in einen Supermarkt an der Mühlenburger Straße. Dort wurde sie gegen 9.35 Uhr von einem unbekannten Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen näherte sich ein zweiter Mann, der etwa 170-180cm groß ist und eine stämmige Statur hat, an die Frau an und fasste in ihre Tasche. Daraus nahm er das Portemonnaie an sich. Eine weitere Kundin des Supermarktes sah dies und rief laut um Hilfe, wodurch ein Mitarbeiter ebenfalls auf das Geschehen aufmerksam wurde. Der Mann, der einen kurze schwarze Haare und einen südländischen Phänotypus hat, ließ das Portemonnaie fallen und flüchtete mit seinem Begleiter zu Fuß aus dem Markt. Die beiden rannten über den Parkplatz und schließlich über die Bielefelder Straße in Richtung Jöllenbeck. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zu den beiden Männern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

