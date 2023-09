Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Grundstück - Roller entwendet

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein 61-jähriger Mann aus Hiddenhausen zeigte am Montag (4.9.) einen Diebstahl bei der Polizei an: Er hatte am vergangenen Freitag, gegen 16.00 Uhr seinen Roller der Marke Explorer auf seinem Grundstück an der Birkenstraße abgestellt und dann am Montag, gegen 8.30 Uhr das Fehlen festgestellt. Der Tatzeitraum kann somit auf das vergangene Wochenende eingegrenzt werden. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des schwarzen Rollers machen können oder im Verlauf des Wochenendes im Bereich Hiddenhausen-Oetinghausen etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten mit der Polizei Herford Kontakt aufzunehmen. Dies kann telefonisch unter der 05221/8880 oder persönlich auf einer der Wachen geschehen.

