Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden E-Bike - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Ein 66-jähriger Löhner bemerkte am Sonntag (3.9.) einen Einbruch in seinen Gartenschuppen an der Löhner Straße: Gegen 13.00 Uhr begab sich der Mann zu dem Schuppen und sah, dass das dort angebrachte Vorhängeschloss fehlte. Mit diesem hatte er die Tür des Schuppens am Freitag gegen 19.00 Uhr verschlossen nachdem er dort sein schwarzes E-Bike der Marke Prophete abgestellt hat. Das Rad, das einen Wert von rund 1100 Euro hat, wurde von den unbekannten Tatverdächtigen entwendet. Den hinzugerufenen Polizeibeamten teilte eine Anwohnerin mit, dass sie in der Nacht zu Sonntag, gegen 4.00 Uhr Motorengeräusche gehört hat und zwei Männer beobachten konnte, die sich vor dem Haus des 66-Jährigen befanden. Ob und inwieweit diese beiden Personen etwas mit dem Diebstahl zu tun haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Daher werden weitere Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes und insbesondere der Nacht zu Sonntag etwas Auffälliges im Bereich der Löhner Straße beobachtet haben, um Hinweise unter 05221/8880 gebeten.

