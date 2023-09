Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) In der vergangenen Nacht (5.9.) sahen aufmerksame Zeugen kurz nach Mitternacht ein Feuer auf einem Feld an der Straße Dornberger Heide und verständigten die Feuerwehr. Aus Richtung Exter kommend befanden sich ca. 150 Meter hinter der Einmündung zur Straße Alter Postweg rund 40 Strohballen in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Vlotho hat die Löscharbeiten übernommen und konnte nach bisherigen Erkenntnissen verhindern, dass angrenzende Bäume und Sträucher ebenfalls Feuer fingen. Der Sachschaden liegt bei rund 2400 Euro. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Exter etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden. Ob dieses Feuer in Zusammenhang mit den Silage-Bränden vom 27. und 30. August an der Straße Zum Mergelbruch in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

