Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Supermarkt - Unbekannte entwenden Tabakwaren

Herford (ots)

(jd) In der vergangenen Nacht (5.9.) löste um 22.44 Uhr der Alarm eines Verbrauchermarktes an der Elverdisser Straße aus. Die kurze Zeit später eingetroffenen Polizeibeamten stellten fest, dass die Eingangstür augenscheinlich gewaltsam geöffnet wurde. Gemeinsam mit einem hinzugekommenen Mitarbeiter durchsuchten die Beamten das Objekt nach möglichen Tatverdächtigen. Diese Durchsuchung sowie eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verliefen negativ. Im Inneren des Gebäudes wurde jedoch ersichtlich, dass eine weitere Tür gewaltsam angegangen wurde: Mittels eines Werkzeugs wurde diese Tür eingeschlagen, ehe die Tatverdächtigen eine Vitrine, ebenfalls gewaltsam, öffneten. Aus dieser Vitrine nahmen sie diverse Tabakwaren an sich. Der genaue Wert der entwendeten Ware ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden am Gebäude liegt im vierstelligen Bereich. Nach einer ersten Sichtung des Videomaterials aus den Überwachungskameras haben sich insgesamt vier Personen Zugang zu dem Supermarkt verschafft und die Tabakwaren in einer mitgeführten Tüte verstaut, ehe sie in unbekannte Richtung flüchteten. Zwei der Personen waren dunkel gekleidet, zwei weitere Personen trugen ein helles Oberteil. Die Polizei bittet daher Zeugen, die im Bereich der Elverdisser Straße etwas beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

