POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Wiesbaum (ots) - Im Zeitraum 09.08.2023 bis 16.08.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich des Gewerbegebiets in Hillesheim abgestellten Personenkraftwagen und entwendeten das hintere amtliche Kennzeichen eines dort abgestellten Personenkraftwagens der Marke Audi A4 Avant. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, ...

