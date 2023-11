POL-HS: Zwei Fahrzeuge und Bargeld nach Einbruch in Werkstatt gestohlen

Hückelhoven (ots) - In der Nacht von Freitag (17. November) auf Samstag (18. November) schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines auf der Parkhofstraße abgestellten Pkw ein, um in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen. Ob sie etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

