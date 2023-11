POL-HS: Einbruch in Pkw

Wegberg-Beeckerheide (ots) - Aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses am Goldregenweg stahlen Diebe einen E-Scooter Segway Ninebot mitsamt dem Ladekabel. Der Tatzeitraum lag am vergangenen Wochenende zwischen Samstagabend (18. November), 22 Uhr, und Sonntagmorgen (19. November), 03.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

