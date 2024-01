POL-MG: Autodiebstahl in Eicken

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei hat am Montagvormittag, 8. Januar, eine 18-jährige Frau vorläufig festgenommen, die in einem Einkaufscenter an der Mittelstraße Kunden vortäuschte, Unterschriften und Spenden für taubstumme Kinder zu sammeln. Das Sicherheitspersonal eines Supermarktes stellte die 18-Jährige, als sie gerade einen Geldbetrag von einem ...

mehr