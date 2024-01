Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Eicken: Unbekannter zündet Mülltonnen an

Mönchengladbach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag, 9. Januar, zwischen 6.30 Uhr und 7.15 Uhr an der Alsstraße in Eicken mehrere Mülltonnen in Brand gesteckt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Im Tatzeitraum meldeten Anwohner der Polizei und der Feuerwehr insgesamt vier Mülltonnen, aus denen es qualmte bzw., in denen etwas brannte. Alle vier Tonnen standen entlang der Alsstraße. Polizei und Feuerwehr löschten die Brände. Es entstand lediglich Sachschaden.

Zur Tatzeit beobachtete ein Zeuge einen verdächtigen Mann, der möglicherweise als Tatverdächtiger in Betracht kommt. Er wird als circa 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben und soll eine neonfarbene Jacke getragen haben. Der Mann fiel dadurch auf, dass er in mehrere Mülltonnen hineinsah. Möglicherweise handelte es sich bei ihm um einen Pfandsammler. (jn)

