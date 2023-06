POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Lingen (ots) - Am Dienstag kam es auf dem Forstweg in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurde. Ein 57-Jähriger war gegen 13.15 Uhr in seinem BMW in Richtung Waldstraße unterwegs. Dabei kam es in einer dortigen Kurve zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Hyundai einer 18-Jährigen. Der BWM-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide ...

mehr