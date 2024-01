Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: PKW beschädigt und davongefahren. Polizei sucht Zeugen.

Höchst i. Odw. (ots)

Am Freitag (05.01.) kam es auf einem Parkplatz für mehrere Einkaufsmöglichkeiten in der Werner-von-Braun Straße 2-6 in Höchst im Odenwald zu einem Verkehrsunfall. Der PKW einer 33-jährigen Frau aus Höchst im Odenwald wurde in der Zeit von 08:30 Uhr bis 13:45 Uhr dort abgestellt. Als sie wieder zu ihrem PKW zurückkam stellte sie fest, dass ihr grauer VW Polo im Laufe des Vormittags bei einem Verkehrsunfall beschädigt wurde. Da der Parkplatz stark frequentiert ist sucht die Polizeistation in Höchst (Odw.) Zeugen, die etwas im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Höchst im Odenwald (06163-9410) oder jede andere Polizeidienststelle.

