POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 25.12.2023 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots) - Fundsache Sa, 23.12.23, 11:40 Uhr Chemnitzer Straße, Commerzbank Einen ungewöhnlichen Fund gab ein ehrlicher Finder bei der Polizei ab: In einem Einzahlautomat der Commerzbank bemerkte der 49-jährige Finder Münzgeld in Höhe von 815 Euro! Zuvor hatte vermutlich jemand das Geld in den Automaten ...

mehr